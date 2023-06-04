هذا ما طلبه بري من "المعارضة"

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعارضة لتُصدر موقفاً واضحاً من مرشحها وعندها أتصرف على ضوئه.



وفي سؤال عن الخطوة المقبلة بعد توافق القوى المعارضة على اسم جهاد أزعور، أشار بري في حديثٍ لـ"الإنتشار الى أنه "على المعارضة الإعلان عن ترشيح أزعور وإصدار موقف واضح بهذا الخصوص بحيث عندما يفعلون هذا يتم التصرف على ضوئه".

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