Advertisement

لبنان

الراعي التقى فرنجية وباسيل ولهذا لم يقابل جعجع.. وهذا ما أبلغه لنصرالله عبر المطران عبد الساتر

Lebanon 24
04-06-2023 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1074098-638214904547621156.jpg
Doc-P-1074098-638214904547621156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استقبل فور عودته من باريس كلاّ من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كل على حدة. ولم يتسنَّ له لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لأسباب أمنية.
Advertisement
 
 
وكذلك أفادت معلومات القناة انّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل المطران بولس عبد الساتر موفداً من البطريرك الراعي، وبأنّ عبد الساتر أبلغ نصرالله ما سمعه البطريرك عن ضرورة التحاور مع القوى غير المسيحية وحزب الله تحديدا لإنتخاب رئيس للجمهورية لكل لبنان.
 
 ومن المفترض أن يستكمل المطران عبد الساتر جولته على كل القوى السياسية. 
 
 
 
المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2023-06-04
09:48 | 2023-06-04
09:42 | 2023-06-04
08:59 | 2023-06-04
08:47 | 2023-06-04
08:32 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website