الراعي التقى فرنجية وباسيل ولهذا لم يقابل جعجع.. وهذا ما أبلغه لنصرالله عبر المطران عبد الساتر

أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استقبل فور عودته من باريس كلاّ من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كل على حدة. ولم يتسنَّ له لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لأسباب أمنية.

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وكذلك أفادت معلومات القناة انّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل المطران بولس عبد الساتر موفداً من البطريرك الراعي، وبأنّ عبد الساتر أبلغ نصرالله ما سمعه البطريرك عن ضرورة التحاور مع القوى غير المسيحية وحزب الله تحديدا لإنتخاب رئيس للجمهورية لكل لبنان.

ومن المفترض أن يستكمل المطران عبد الساتر جولته على كل القوى السياسية.