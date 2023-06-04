مسؤول أسترالي كبير يزور لبنان هذا الأسبوع.. هذه الملفات محور اهتمامه

أعلن مساعد وزير الخارجية الاسترالي وعضو مجلس النواب تيم واتس أنه سيسافر هذا الأسبوع إلى لبنان والسعودية والإمارات لمناقشة قضايا أمنية وطنية وإقليمية مهمة، وتعزيز المصالح الاقتصادية لأستراليا في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات التجارية والشخصية المهمة لدى بلاده.

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وأوضح واتس أنه سيناقش خلال زيارته إلى لبنان، التعاون المستمر بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فضلاً عن التحديات والفرص الاقتصادية، وسيسعى أيضًا إلى الحصول على آخر المستجدات بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وسيلتقي بالجالية اللبنانية الأسترالية.



أما في السعودية ، فاشار إلى أنه سيشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لهزيمة داعش، حيث يتبادل وجهات النظر حول الأمن الإقليمي مع شركاء التحالف، كما سيعيد تأكيد التزامن استراليا بالعلاقات الثنائية، مدعومة بالروابط التجارية والاستثمارية المتنامية والعضوية المشتركة لمجموعة العشرين.



أيضاً، سيناقش التأثير الإقليمي للقضايا الرئيسية بما في ذلك تغير المناخ، والتحديات الإنسانية الناشئة عن النزاعات الإقليمية والتعاون في الإطارات المتعددة لتعزيز النظام القائم على القواعد.

هذا واعتبر واتس أن دولة الإمارات شريكًا مهمًا ومحورًا يربط الأستراليين والبضائع الأسترالية بالعالم، وسيناقش السبل التي يمكن من خلالها تعزيز علاقاتهما التجارية الوثيقة بالفعل وتسليط الضوء على أستراليا كشريك موثوق به وذو سمعة طيبة في الاستثمار ثنائي الاتجاه وكمزود للتعليم المهني والتقني والتعليم العالي.



كما اشار مساعد وزير الخارجية الاسترالي الى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تواصلان تقديم المساعدة للأستراليين الذين يرحلون عن السودان، ستكون هذه الزيارة فرصة لشكر الحكومتين على دعمهما وجهودهما لإنهاء الصراع.