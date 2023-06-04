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لبنان

كريدية يعلن عودة السنترال الى العمل في هذه المنطقة

Lebanon 24
04-06-2023 | 08:59
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أعلن مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريديّة عبر حسابه على "تويتر" عودة سنترال خلدة إلى العمل.
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عماد كريديّة

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