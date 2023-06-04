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لبنان
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
04-06-2023
|
09:42
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاحد، تسعيرة تراوحت ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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