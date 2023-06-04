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لبنان

توضيح من مصلحة تسجيل السيارات.. ما قصة المئة دولار؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 09:48
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أصدرت هيئة ادارة السير والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات بياناً توضيحيا بشأن ما يتم تداوله عن تلقي رشاوى في المصلحة.

وجاء في البيان: "نشر احد المواقع الالكترونية مقالا حول وجود رشاوى في مصلحة تسجيل السيارات، يهم المصلحة ان توضح انه عند الكشف على محرك السيارة وفي حال تبين انه مستبدل تطلب المصلحة افادة من الجمارك، وهم بدورهم يستوفون رسوم على المحرك المستبدل بين 100 و 250 دولارا جمركيا".
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وتابع: "لذا تتوجه المصلحة للموقع الالكتروني والوسائل الاعلامية واي مواطن لديه معطيات عن تلقي رشاوى في المصلحة أو الاقسام التابعة لها ان يضع ما لديه من ادلة او معطيات بتصرف معالي وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية" .
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