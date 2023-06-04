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لبنان
طفل غرق في أحد المسابح.. هل وضعه الصحي خطير؟
Lebanon 24
04-06-2023
|
12:02
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غرق طفل في مسبح palms في خلدة، ولا معلومات حتى الان عن حالته، وفقاً لما افادت به مندوبة لبنان 24.
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