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لبنان

طفل غرق في أحد المسابح.. هل وضعه الصحي خطير؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 12:02
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غرق طفل في مسبح palms في خلدة، ولا معلومات حتى الان عن حالته، وفقاً لما افادت به مندوبة لبنان 24.
 
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