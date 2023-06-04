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لبنان

موفد من البطريرك الراعي عند السيد نصرالله.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
04-06-2023 | 12:19
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 أصدر المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي البيان التالي:

 "اوفد غبطة  البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس السبت المطران بولس عبد الساتر رئيس اساقفة بيروت للقاء امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، في اطار المشاورات والاتصالات التي بدأها مع الاطراف اللبنانية كافة، تسهيلا لاتمام الاستحقاق الرئاسي وانهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الاولى".
 
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