المطران ابراهيم: نحن لسنا طائفيين

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بعد الإنجيل المقدس، تحدث المطران ابراهيم في عظة عن "دور الروح القدس في حياتنا"، كما تطرق "للظلم اللاحق بطائفة الروم الكاثوليك في وظائف الدولة" وقال:" عندما نقف اليوم للدفاع عن حقوق طائفتنا او كنيستنا الملكية، يتهمنا صغار النفوس بأننا طائفيون، تخيلوا أن كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الانفتاح، كنيسة المحبة، كنيسة من دون حدود، كنيسة لا تعرف التعصّب، يتهمونها بأنها كنيسة التعصب، لماذا؟ لأن الوطن كلّه مبني على صيغة طائفية ويريدوننا ان نكون اول من يستغني عن هذه الصيغة وهم متمسكون بها". احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بقداس الأحد الأول بعد العنصرة في كاتدرائية سيدة النجاة، بمشاركة النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والآباء شربل راشد وجان بول ابو نعوم، بحضور اطفال المناولة الإحتفالية وأهاليهم وحشد من المؤمنين.بعد الإنجيل المقدس، تحدث المطران ابراهيم في عظة عن "دور الروح القدس في حياتنا"، كما تطرق "للظلم اللاحق بطائفة الروم الكاثوليك في وظائف الدولة" وقال:" عندما نقف اليوم للدفاع عن حقوق طائفتنا او كنيستنا الملكية، يتهمنا صغار النفوس بأننا طائفيون، تخيلوا أن كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الانفتاح، كنيسة المحبة، كنيسة من دون حدود، كنيسة لا تعرف التعصّب، يتهمونها بأنها كنيسة التعصب، لماذا؟ لأن الوطن كلّه مبني على صيغة طائفية ويريدوننا ان نكون اول من يستغني عن هذه الصيغة وهم متمسكون بها".

وتابع: "لا نجد الا مسؤولين من طائفتنا مهمشين او محاكمين او مظلومين. الى اين نحن ذاهبون؟ نحن كنا اول من دعا الى قيام دولة مدنية تحكمها القوانين وليس الطوائف، لكن لا يمكننا ان نسير قبل الجميع خارج الصيغة باسم الّا نكون طائفيين. نحن لسنا طائفيين لكن الدفاع عن حقوق طائفتنا، طالما ان الصيغة هي طائفية، هو حق لنا. لماذا نحن مهمشون الى هذه الدرجة في هذا الوطن. استولوا على كل مراكزنا المهمة ولم يتركوا لنا شيئا من حقوقنا. هذه هي شريعة القوي الذي يأكل الضعيف. إنها شريعة الغاب. بحيث أن أصبح لبنان غابة سياسية. هذه الجنة التي وضعها الله على الأرض أصبحت غابة يأكل القوي فيها الضعيف. ونحن لسنا ضعفاء، نحن الأقوى ولذلك نحن مستهدفون، وأقول للذين يتهموننا بأننا طائفيون: أنتم أكثر الناس طائفية، ومتعصبون وضيقو الفكر، ونقول من هذه الكاتدرائية، كاتدرائية الانفتاح وكاتدرائية النجاة: من يريد أن ينجو فليلتجئ الينا لأن كنيستنا هي كنيسة العدل والحق".



وأضاف: "إن أحد أوجه الفساد المر في لبنان هو المحاكمات الاستنسابية والكيدية لبعض المتهمين بالفساد بينما الأغلبية الساحقة من الفاسدين الكبار والصغار تسرح وتمرح وتستشري فسادا دون حسيب أو رقيب". (الوكالة الوطنية)