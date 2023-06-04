22
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المطران ابراهيم: نحن لسنا طائفيين
Lebanon 24
04-06-2023
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بقداس الأحد الأول بعد العنصرة في كاتدرائية سيدة النجاة، بمشاركة النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والآباء شربل راشد وجان بول ابو نعوم، بحضور اطفال المناولة الإحتفالية وأهاليهم وحشد من المؤمنين.
Advertisement
بعد الإنجيل المقدس، تحدث المطران ابراهيم في عظة عن "دور الروح القدس في حياتنا"، كما تطرق "للظلم اللاحق بطائفة الروم الكاثوليك في وظائف الدولة" وقال:" عندما نقف اليوم للدفاع عن حقوق طائفتنا او كنيستنا الملكية، يتهمنا صغار النفوس بأننا طائفيون، تخيلوا أن كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الانفتاح، كنيسة المحبة، كنيسة من دون حدود، كنيسة لا تعرف التعصّب، يتهمونها بأنها كنيسة التعصب، لماذا؟ لأن الوطن كلّه مبني على صيغة طائفية ويريدوننا ان نكون اول من يستغني عن هذه الصيغة وهم متمسكون بها".
وتابع: "لا نجد الا مسؤولين من طائفتنا مهمشين او محاكمين او مظلومين. الى اين نحن ذاهبون؟ نحن كنا اول من دعا الى قيام دولة مدنية تحكمها القوانين وليس الطوائف، لكن لا يمكننا ان نسير قبل الجميع خارج الصيغة باسم الّا نكون طائفيين. نحن لسنا طائفيين لكن الدفاع عن حقوق طائفتنا، طالما ان الصيغة هي طائفية، هو حق لنا. لماذا نحن مهمشون الى هذه الدرجة في هذا الوطن. استولوا على كل مراكزنا المهمة ولم يتركوا لنا شيئا من حقوقنا. هذه هي شريعة القوي الذي يأكل الضعيف. إنها شريعة الغاب. بحيث أن أصبح لبنان غابة سياسية. هذه الجنة التي وضعها الله على الأرض أصبحت غابة يأكل القوي فيها الضعيف. ونحن لسنا ضعفاء، نحن الأقوى ولذلك نحن مستهدفون، وأقول للذين يتهموننا بأننا طائفيون: أنتم أكثر الناس طائفية، ومتعصبون وضيقو الفكر، ونقول من هذه الكاتدرائية، كاتدرائية الانفتاح وكاتدرائية النجاة: من يريد أن ينجو فليلتجئ الينا لأن كنيستنا هي كنيسة العدل والحق".
وأضاف: "إن أحد أوجه الفساد المر في لبنان هو المحاكمات الاستنسابية والكيدية لبعض المتهمين بالفساد بينما الأغلبية الساحقة من الفاسدين الكبار والصغار تسرح وتمرح وتستشري فسادا دون حسيب أو رقيب". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
03/06/2023 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا جديدة تُكشف عن سوق الدولار ومصرف لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
خفايا جديدة تُكشف عن سوق الدولار ومصرف لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
03:00 | 2023-06-04
04/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة في لبنان تنتقم من زوجها عبر خطوة غير متوقعة.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
سيّدة في لبنان تنتقم من زوجها عبر خطوة غير متوقعة.. ماذا فعلت؟
01:06 | 2023-06-04
04/06/2023 01:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر في لبنان: سيدة تحتفل بطلاقها.. وفنان شهير يُحيي الحفل!
Lebanon 24
فيديو ينتشر في لبنان: سيدة تحتفل بطلاقها.. وفنان شهير يُحيي الحفل!
02:00 | 2023-06-04
04/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:42 | 2023-06-04
04/06/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:30 | 2023-06-04
حريق داخل منزل في جبيل
19:00 | 2023-06-04
نصاب جلسة انتخاب الرئيس مؤمّن
17:30 | 2023-06-04
مفاجأة
17:02 | 2023-06-04
لقاءات بعيدة عن الأضواء
16:55 | 2023-06-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:07 | 2023-06-04
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
فيديو
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
05/06/2023 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
05/06/2023 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
05/06/2023 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact