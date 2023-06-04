اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:



"إن المديرية العامة للدفاع المدني تدعو المواطنين الى الاتصال على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ في حال تعذر عليهم التواصل مع غرفة عمليات المديرية العامة على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الحاجة".

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