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لبنان

اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-06-2023 | 13:35
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"إن المديرية العامة للدفاع المدني تدعو المواطنين الى الاتصال على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ في حال تعذر عليهم التواصل مع غرفة عمليات المديرية العامة على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الحاجة".
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