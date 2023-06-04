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لبنان

على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 13:32
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 93600 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
كان سعر الصرف قد سجل عصراً  ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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