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لبنان
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
04-06-2023
|
13:32
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 93600 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
كان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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