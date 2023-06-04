على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 93600 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.