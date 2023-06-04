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لبنان

"ليس مرشّحي".. ميشال ضاهر "مضطر" أنّ يصوّت لأزعور

Lebanon 24
04-06-2023 | 15:28
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قال ميشال ضاهر: "لست أرى لا فرنجية ولا أزعور رئيسًا للجمهورية ومرشحي الاساسي جوزيف عون".

وفي حديث لـ "LBCI" اعتبر أن "هناك توافقًا دوليًا حول اسم جوزيف عون.
 
 
وعن خطف المواطن السعودي، قال إن العملية أتت بعد تحديد موعد زيارة السفير السعودي لقائد الجيش.
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وأردف: "أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور".


وأضاف: "لمن يقول إن أزعور مرشح تحدٍ أقول إن أزعور أتى نتيجة تحدياتكم وأنا بالسياسة مضطرّ أنّ أصوّت لازعور وهو ليس مرشّحي أو مرشّح أي أحد لكنه أتى نتيجة تقاطعات وأتى نتيجة الفرض".
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