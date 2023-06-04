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لبنان

البستاني: ان لم يقنعني أزعور لن اصوت له

Lebanon 24
04-06-2023 | 16:05
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رأى النائب فريد البستاني أن "التلاقي على الوزير السابق جهاد ازعور هو من جهتين. جهة المعارضة وجهة التيار الوطني الحر ولكن ينقصه جهة ثالثة وازنة لكي ينجح".
وفي حديث عبر الـmtv، اعتبر البستاني أن "الاسم ليس الاساس إنما البرنامج هو الأساس، الوزير السابق ازعور عنده برنامج عرضه على بعض الافرقاء وانا بانتظار أن اضطلع عليه".
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وقال: "انا مستقل ولدي رأي وسأسائل ازعور عن برنامجه وان لم يقنعني لن اصوت له وقراراتي نابعة من تفكير وقناعة وطنية".
وتابع: "أنا كرئيس لجنة اقتصاد أدعو أزعور الى محاورتنا لأنه يهمنا البرنامج أكثر من الاسم".
وأِشار البستاني إلى "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعمل على إيجاد مساحات مشتركة وفتح خطوط التواصل مع الجميع على أمل ان يصل إلى خواتيم ايجابية لإخراج لبنان من النفق".
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