كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات، واستقراٍر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية. (الوكالة الوطنية)

Advertisement