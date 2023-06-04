لقاءات بعيدة عن الأضواء

يلتقي بعض سفراء دول اللقاء الخماسي قيادات رسمية وسياسية بعيداً عن الأضواء الإعلامية بهدف تذليل العقبات التي تعترض إنعقاد الجلسة النيابية الرئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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