فوجئ رئيس كتلة نيابية وازنة بإتساع دائرة الهوة التي تُباعد بين خياراته ومواقف عدد من قدامى نواب كتلته الحزبية الذين يدرس بعضهم توقيت إعلان خروجه من الإستقالة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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