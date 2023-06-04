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لبنان

حريق داخل منزل في جبيل

Lebanon 24
04-06-2023 | 19:30
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل منزل في جبيل.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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