انفراجات على خطوط تقديمات الضمان الاجتماعي... اليكم التفاصيل

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هذه الصورة الكئيبة سببها إنهيار الليرة مقابل الدولار منذ بداية الازمة الحالية، والذي تبعه إنهيار في قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة الاخرى على التغطية الصحية اللازمة لهؤلاء المنتسبين، كي يتمكنوا من إجراء فحوصات أو عمليات جراحية حين يستلزم وضعهم الصحي ذلك. وباتت التغطية الصحية التي تؤمنها هذه الصناديق لا تتجاوز 10% من الكلفة الفعلية، في حين أن المستشفيات الخاصة والحكومية تطلب بدل اتعابها وخدماتها بالدولار الفريش.ولعلّ أبرز مثال على هذا العجز ما يؤكده الواقع الميداني ان «العديد من المرضى يعمدون الى تأجيل عملياتهم الجراحية المطلوبة او إرجاء اجراء فحوصات طبية ضرورية بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليفها، في حين أن اطباء ومستشفيات لا يتوانون عن تقديم المساعدة للحالات الخطيرة فقط، لكنهم يؤجلون العمليات الجراحية التي تحتمل الانتظار»، اذ يؤكد طبيب مطلع «أن الاطباء يحاولون الاستمرار باللحم الحي، لأنهم يعانون الأمرين لتحصيل حقوقهم المالية من المصارف ووزارة الصحة، ويعطي مثلاً على ذلك بأن قوى الامن الداخلي منذ 3 سنوات لم تستطع تغطية المنتسبين لصندوقها».إذاً، منذ اندلاع الازمة انقلب الواقع الصحي في لبنان رأسا على عقب، ليس فقط على صعيد الخدمات المقدمة لمنتسبي الضمان، بل أيضاً على صعيد المُستخدمين فيه، وهذا ما تمكن رصده من خلال الاعتصامات التي نفذها هؤلاء يوم الخميس الماضي أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق، إحتجاجاً على إمتناع مجلس إدارة الضمان عن الموافقة على مطالبهم وحقوقهم في مواجهة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، (فضلاً عن عدم توفر الاموال لتشغيل هذه المراكز) ودعوتهم للاعتصام امام المراكز إبتداء من الاثنين 5 حزيران. وهذا يدل على أن الإنهيار الحاصل في مؤسسات الدولة ضرب الضمان في الصميم ليس فقط بسبب انهيار الليرة مقابل الدولار، بل ايضاً بسبب المقاربة التي تمّ إعتمادها في إستثمار أمواله قبل الازمة. وهذا ما يُسجله المتابعون على ادارة الصندوق، ويضعون هذا الامر في خانة أن هذه المؤسسة خضعت ولا تزال لمعيار «الحسابات السياسية» التي تحكم كل قراراتها وخياراتها واستثماراتها قبل الازمة وبعدها.يشدّد المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لـ»نداء الوطن» أن «الضرورة القصوى لدى الضمان كانت برفع تعرفة استشفاء مرضى غسيل الكلى. وممنوع على اي مستشفى أن يتقاضى اي اموال اضافية من المريض، لأن التعرفة تلبي الكلفة المطلوبة بالدولار والتي تقدّر كلفتها الاجمالية على الضمان بـ1300 مليار ليرة سنوياً»، لافتاً الى أنه «بناء على الزيادات التي طرأت على الحد الادنى للأجور وزيادة الاجور ستؤمن ايرادات اضافية للضمان. ولذلك قمنا بدراسة اكتوارية اظهرت ان الفوائض الاضافية التي سيحصدها الضمان هي 8300 مليار، وأول 1300 مليار تمّ تخصيصها لمرضى غسيل الكلى».يضيف: «هناك لجنة استشارية طبية عليا ستجتمع وستدرس كل سياسات الضمان في حقل التأمينات، وتعرض على المدير العام التعرفة لأخذ القرارات المناسبة، وطلبنا ايضاً جلسة للجنة الادوية لدراسة كل ما يتعلق بتعرفة الدواء وعرضها على المدير العام. وهناك اقتراح ستتم دراسته يتكوّن من ان 670 دواء (أدوية مزمنة) وأدوية الجنريك سيتضاعف سعرها 15 مرة مقارنة مع سعرها على دولار 1500، وأدوية البرند ستزيد تعرفتها 12 مرة».يؤكد كركي أنه «مع ازدياد القدرات المالية للضمان سيعاد النظر بتسعيرة كل الادوية وسيخصص للأدوية 1200 مليار ليرة. وهذا يعني أن الضمان سيعاود رد ثمن الدواء بين 30 الى 80%، وما بقي (مبلغ 8300 مليار) فسيوزع على كل ما يتعلق بمعاينات الاطباء والاستشفاء والفحوصات والمختبرات. واقتراحات ادارة الضمان ان تتم مضاعفتها بين 8 و 10 مرات»، ويعطي مثالاً على ذلك أن «معاينة الطبيب الاخصائي التي كانت 50 ألف ليرة ستكون 450 ألفاً، والاقامة في المستشفى كانت كلفتها في الليلة 90 ألفاً ستتضاعف الى 850 ألف ليرة، وكل تعريفات الضمان تتم مضاعفتها بين 8 الى 10 مرات في حال أتت الموافقة من اللجان المختصة بين يومي الثلاثاء والاربعاء، اي اللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الادوية».يضيف: «برأينا، هي تعريفات مقترحة ستغطي 40% من الفواتير الاستشفائية. ونحن حريصون على تحويل التمويل الذي يصلنا الى تقديمات للناس. وهنا لا بدّ من التنويه بخطوة وزير المال يوسف خليل الذي حوّل للضمان هذا العام 1250 مليار ليرة، وبعد محادثات مشتركة بيننا وبين الاتحاد العمالي العام ووزارة المالية، تمّ التوافق على ان تدفع لنا الوزارة لاحقاً 1000 مليار(من اشتراكات الدولة لدى الضمان) على دفعتين علماً أنه يجب ان تدفع لنا ما بين 2000 و3000 مليار ليرة سنوياً».يشدّد كركي على أن «معاناة الضمان ليست فقط مع الدولة بل ايضاً مع القطاع الخاص الذي يستنكف عن دفع 400 دولار عن الموظفين خلال العام للضمان، لكنه مستعد ان يدفع آلاف الدولارات لشركات التأمين الخاصة. كما أن الدولة زادت لتعاونية موظفي الدولة بدل الاستشفاء 50 ضعفاً، وما نريده ان تكون الزيادة في الضمان 20 ضعفاً»، مشيراً الى أنه «بعد كل هذه الزيادات التي ستحصل، ممنوع على المستشفيات والاطباء ابتزاز المواطنين. والا سنتخذ بحقهم الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة مع الاشارة الى ان فرع المرض والامومة في الضمان هو في حالة عجز منذ العام 2003 بسبب تخفيض نسبة الاشتراكات. ونحن كإدارة لا يحق لنا استعمال اموال الفروع الاخرى، ونعمل حالياً على تعويض الخسائر التي لحقت بفرعي نهاية الخدمة عبر استبداله بنظام تقاعدي مدى الحياة، وزيادة نسبة التعويضات العائلية».ويختم: القسم الاكبر من أموال الضمان موظف في سندات الخزينة (73%) وموجود لدى المصارف بالدولار الاميركي (450 مليون دولار). وكمؤسسة ضمان بامكاننا سحب الاموال التي نريدها بالليرة اللبنانية من المصارف ومصرف لبنان، لكننا ننتظر كيف ستتعاطى الدولة مع الاموال التي تمّ تحويلها من الليرة اللبنانية الى الدولار عند بداية الازمة لنبني على الشيء مقتضاه».على ضفة صندوق الضمان ايضاً يشرح رئيس مجلس ادارة الصندوق بالانابة غازي يحيى لـ»نداء الوطن» أن «هناك عدم توازن بين الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية وبين تسعيرة هذه الخدمات في جداول الصندوق بفعل إنهيار سعر الليرة اللبنانية. ومؤخراً تمت زيادة الحد الادنى للأجور بمراسيم متعددة ومن المفترض ان تحقق نوعاً من الوفر في اشتراكات المنتسبين بحوالى 8000 مليار ليرة»، موضحاً أنه «يوم الاربعاء (المقبل) سيجتمع مجلس ادارة الضمان لتحسين التقديمات الاجتماعية بالمبلغ المتوفر لدينا من زيادة الاشتراكات، سواء تلك التي تمّ تحصيلها الى الآن او تلك المتوقع تحصيلها خلال 2023 وسنحاول زيادة هذه التقديمات تدريجياً، لأن الانهيار الحاصل والفروق بين سعر دولار 1500 ليرة و دولار 100 ألف ليرة أدى الى ذوبان مفعول هذه التقديمات».يضيف: «تبلغ ديون الضمان على الدولة 6000 مليار ليرة وهناك مساهمة سنوية من الدولة بنسبة 25% بالاضافة الى إشتراكات موظفيها والمؤسسات المنتسبة للضمان. وهذه المستحقات على الدولة السعي لتسديدها بموازناتها السنوية، أما الجانب الآخر من التمويل في الضمان فهو إشتراكات أصحاب العمل والعمال، والتي من المفروض أن تزداد مع زيادة الحد الادنى للأجور ومن المفروض أن تُصرف في تقديمات الضمان».ويشدد على أن «لا مشكلة بين الضمان والمصارف ومصرف لبنان في السحوبات والدفع، وحساباتنا مؤمنة بموجب قانون صادر يحمي أموال المضمونين داخل المصارف والمصرف المركزي، لكن الضمان ليس جزيرة منعزلة عن المجتمع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وأمواله مرتبطة بالحل الشامل للمشكلة الاقتصادية في لبنان».ويختم: «الضمان سيواكب هذا التطور بشكل ايجابي حين يحصل تطور نحو الافضل في الوضع المالي».في ما يتعلق بيوميات اللبنانيين مع أوجاعهم وكيفية تطبيبها من دون ضمان أو تأمين صحي «حقيقي»، يوضح أحد الاطباء في مستشفى رفيق الحريري الحكومي هذا الواقع لـ»نداء الوطن» بالقول: «بعد الازمة، التغييرات التي طرأت على عادات اللبنانيين الصحية، ليست فقط بعدم لجوئهم الى المستشفيات الخاصة الا عند الضرورة، بل أيضاً الى عدم اللجوء الى المستشفيات الحكومية لأنها باتت تتقاضى ثمن الفحوصات (ولو بأسعار اقل من المستشفيات الخاصة). في حين أنها قبل الازمة كانت تُجرى على حساب الجهات الضامنة (الضمان والصناديق الضامنة الأخرى ووزارة الصحة...) وكان المريض يدفع فروقات رمزية. بالاضافة الى تقاضي جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بدل أجرة الاسرّة وأتعاب الاطباء في العمليات الجراحية والمعاينات بالدولار الفريش لتغطية نفقاتها التشغيلية».كلام الطبيب أكده وزير الصحة فراس الابيض في اطلالة تلفزيونية، مشيرا الى أن «وزارة الصحة تحاول قدر امكاناتها التخفيف عن كاهل المواطن، ولذلك عمد صندوق الضمان الاجتماعي مؤخراً الى زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 2500000 ل.ل إلى 5240000 ل.ل، دون إحتساب بدل أتعاب الأطباء وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1040000 ل.ل بدلاً من 500000 ل.ل عن كل جلسة. وهناك اقتراح لزيادة اعتمادات وزارة الصحة لرفع التعرفات للمستشفيات بشكل مشابه لما حصل في تعاونية الموظفين».ولفت أبيض الى أن «المشكلة الأساسية أن الرعاية الصحية لا تشمل الجميع، وقد حوّلت الوزارة 36 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية، وزهاء 200 ألف مريض سيحملون بطاقة صحية بدعم من البنك الدولي».على ضفة المستشفيات، يشرح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون لـ»نداء الوطن» أنه «كان لدى المستشفيات الخاصة مشكلة كبيرة تتعلق بتعرفة الضمان الاجتماعي لجلسات غسيل الكلى، لكن هذه المشكلة تمّ حلها من خلال رفع التعرفة، وباتت مشابهة لتعرفة باقي الجهات الضامنة ومقبولة. ومرضى غسيل الكلى على حساب الضمان لم يعودوا ملزمين بدفع الفروقات»، لافتاً الى أنه «على صعيد باقي انواع الاستشفاء، فالضمان لم يعدّل الى الآن تعريفاته بشكل يغطي كلفة الفاتورة بالدولار الفريش وبحسب سعر السوق السوداء، وحالياً المريض يدفع 90% من كلفة الفاتورة والضمان 10%. ولكن بعد زيادة المعاشات ورفع قيمة الاشتراكات، نحن موعودون بتعديل التعرفة، ولكن لا نعلم متى سيتم هذا الامر».يضيف: «يجب تعديل تعرفة الضمان وتعديل أسعار الادوية، فإلى الآن لا يزال احتسابها على أساس دولار 1500 ليرة. والى أن يتم التعديل، المريض هو من يدفع الفروقات الكبيرة في الفاتورة الاستشفائية وهي هائلة. وهناك مرضى يحجمون عن دخول المستشفى لأنهم غير قادرين على دفع التكاليف، لأن الفروقات طائلة. والمستشفيات تقدم أقصى ما عندها علماً أن كل الخدمات التي تقدمها يتم شراؤها وفقا لسعر دولار السوق السوداء، سواء الادوية أو المستلزمات الطبية. وبالتالي الفواتير عالية ولذلك يجب معالجة هذا الامر رأفة بالمرضى المضمونين».على خط شركات التأمين يشرح النقيب سعيد ميرزا لـ»نداء الوطن» أنه «تمّ الغاء الخدمة التي كانت تدفعها شركات التأمين الخاصة كفرق سعر بين تغطية الضمان والكلفة الحقيقية للخدمة الطبية لأنها لم تعد مجدية، ولا تتعدى نسبتها 5% من كلفة الفاتورة الصحية. هذا يعني أنها باتت «مش حرزانة» فالفروقات التي تتقاضاها الشركات من الضمان لم تعد تساوي شيئاً أمام الفواتير بالفريش دولار التي على المريض دفعها (20 دولاراً على الاكثر)».يضيف: «هذه الخدمة لن تعود الا بعد أن يعود الوضع الى طبيعته واستقراره على صعيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار.ونحضّر كشركات تأمين بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمة تأمين صحي لتغطية المرضى في عدد محدد من المستشفيات الحكومية الفعالة والقادرة على تأمين الخدمات الصحية كاملة، اضافة الى بعض المستشفيات الصغيرة. على أن تكون كلفته أقل على المواطن من دخول مستشفيات خاصة ولا سيما الجامعية منها. لكن هذا المشروع يحتاج إنجازه الى نحو شهرين وعلى أمل أن يتزامن ذلك مع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون باباً لإعادة نهوض البلد من جديد»(نداء الوطن) .