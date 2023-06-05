23
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري سيدعو الى جلسة وتطيير النصاب سيستمر.. مساع لعقد لقاء يضم جعجع وباسيل والجميّل ومعوض
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-06-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكّل اعلان قوى المعارضة رسميا ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية حدث نهاية الاسبوع المتوقع ،لكنه فتح الباب مجددا على مواجهة سياسية سيشهدها مجلس النواب، من ابرز مؤشراتها ابلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موفد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "استمرار دعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي".
Advertisement
وفيما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح اليوم أنه سيدعو الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس ويدرس التوقيت بعناية، افادت مصادر معنية "ان بري ينتظر تبلور بعض المعطيات الداخلية قبل تحديده الموعد الذي سيكون قريب نسبيا".
واشارت المصادر الى أن الجلسة التي ستعقد ستشبه من حيث الشكل جلسات الانتخاب السابقة، اذ سيتم تطيير النصاب الدستوري بعد الجلسة الاولى بغض النظر عن عدد الاصوات التي سيحصل عليها الوزير السابق جهاد ازعور".
لكن مصادر اخرى قالت "إن بري قد لا يدعو الى جلسة جديدة في حال كان ازعور بعيدا عن ال65 صوتا، ما سيعني ان الستاتيكو الحالي سيستمر لفترة اضافية".
في المقابل، افيد أن أحد قادة المعارضة يبلور فكرة مزدوجة الأبعاد على رأي المثل الشعبي اللبناني "عصفورين بفرد حجر"، وترمي هذه الفكرة الى ترتيب لقاء قد يكون الى مائدة عشاء أو جلسة بعيدة عن الإعلام تضم كلا من سمير جعجع، جبران باسيل، سامي الجميل وميشال معوض من أجل إطفاء جدية أكبر ودعم أقوى لازعور، وإسقاط كل مقولة بأنه مرشح مناورة. أما الهدف الثاني من "هذه الجمعة" فهو كسر الجليد السياسي وقطيعة اللقاء بين جعجع وجبران باسيل، حيث ان هذا اللقاء لن يكون ثنائي وربما تكون المصافحة وتبادل الأحاديث فرصة للتنسيق بشأن ملفات سياسية ذات إهتمامات مشتركة في المرحلة المقبلة وخاصةً في المجلس النيابي وقوانين إعادة النهوض.
وبحسب المصدر فان "فكرة اللقاء قيد الدرس انطلاقا من ان للجميع مصلحة وطنية في حصوله طالما أن المرحلة المقبلة تقتضي ضرورة التنسيق".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهر مع طليقته: طوني بارود يحتفل بتخرج ابنته "ديا ماريا".. والأخيرة نسخة عن والدها شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر مع طليقته: طوني بارود يحتفل بتخرج ابنته "ديا ماريا".. والأخيرة نسخة عن والدها شاهدوا الصور
04:17 | 2023-06-04
04/06/2023 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "إفلاس" دولة عربية بارزة.. الديون تتراكم فهل من حلول؟
Lebanon 24
مخاوف من "إفلاس" دولة عربية بارزة.. الديون تتراكم فهل من حلول؟
06:00 | 2023-06-04
04/06/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بالشورت.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بالشورت.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر! (فيديو)
03:24 | 2023-06-04
04/06/2023 03:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:42 | 2023-06-04
04/06/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّ يسقط من الطابق العاشر... هل انتحر؟
Lebanon 24
لبنانيّ يسقط من الطابق العاشر... هل انتحر؟
23:55 | 2023-06-04
04/06/2023 11:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-06-05
لبنان حاضر على ملاعب باريس سان جيرمان.. ومستقبل واعد للطفل راين (صور)
03:00 | 2023-06-05
بعد الهزة الأرضية في زحلة.. هذا ما أعلنه وزير البيئة
03:00 | 2023-06-05
المعارضة تتقدم بالنقاط... ماذا سيكون رد "قوى الثامن من اذار"؟
02:47 | 2023-06-05
أي دور للإعلام في دعم الاقتصاد الوطني؟
02:29 | 2023-06-05
وزير الاقتصاد: الثقة في لبنان لا تتحقّق إلّا من خلال القيادات الشابة
02:15 | 2023-06-05
بين نصر الله والموفد البطريركي: "لا صلة للبحث"
فيديو
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
05/06/2023 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
05/06/2023 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
05/06/2023 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact