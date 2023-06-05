نائب "مشهور بثبات الموقف": مع فرنجية وأزعور

مع انطلاق عملية "البوانتاج" التي تقودها بعض القوى السياسية لمعرفة توجهات النواب النهائية في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، تبيّن ان نائباً مستقلاً سبق واعلن لجهة سياسة وازنة انه سيُقدم على انتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في اي جلسة ممكن ان ينال فيها الاصوات الكافية للوصول الى بعبدا، لكنه مع اعلان المعارضة و"التيار الوطني الحرّ" ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور أبلغ المعنيين انه سيصوّت لصالح ازعور في اي جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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