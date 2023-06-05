"مرشح مستتر" يتحرك رئاسيا: "سأكون إسما توافقيا جامعا"

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يكثف مرشح رئاسي كسرواني حركته السياسية بلقاءات مع زملائه النواب الحزبيين والمستقلين ويقدم فيها نفسه كمرشحٍ جدي "غير قابل للحرق"، لأنه لن يكون مرشح أي طرف لا بل "سيكون إسما توافقيا جامعا"، كما قال في احد إجتماعاته.ولفت " الى أن لقاءه مع مرجع سياسي بارز بعيدا من الإعلام كان أكثر من ممتاز، وسمع منه بأن ليس هناك اشكالية على اسمه"، كما اخبر "سعادته" من كان معهم أن التواصل بينه وبين المرشح سليمان فرنجية قائم وهناك كلمة شرف بينهما بأن يكون هناك تعاون يخدم مَن تكون حظوظه أوفر".وختم "المرشح المستتر" مطالعته "بأن ترشيح ازعور هو ترشيح شكلي وليس نهائيا".