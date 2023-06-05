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لبنان

حزب الله لباسيل: التفاوض إنتهى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2023 | 01:45
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إستدعى المراقبون الموقف الذي اعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل السبت الفائت لا سيما لجهة قوله "اننا تقاطعنا مع كتل نيابية أخرى على اسم جهاد ازعور من بين أسماء أخرى مناسبة، وبرأينا انه يجب التقاطع على اكثر من اسم لمزيد من المرونة لان المطلوب أيضا هو التوافق مع الفريق الاخر من دون تحديه ".
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واعتبر المراقبون "أن باسيل يحاول من خلال هذا الموقف فتح ثغرة للتواصل مجددا مع حزب الله، لكن اوساطا على تواصل مباشر مع الحزب اكدت "ان حزب الله لن ينجر الى استفزاز باسيل له ولن يذهب الى النقاش بشأن مرشح ثالث، وقد تبلغ هذا الأمر موفد البطريرك الماروني وكل من التقى قياديي الحزب ومسؤوليه في الأيام والساعات الماضية".
وبحسب الاوساط "فان اصرار باسيل على الاتفاق مع المعارضة يعني انه قرر المواجهة الكاملة مع حلفائه السابقين، وهذا يعني ايضا ان التفاوض معه انتهى".
وتضيف المصادر "أن قوى الثامن من اذار لن تقدم بعد ذلك اي عرض او تسوية او ثمن لباسيل ليكون جزءاً من معركتها لايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية".


المصدر: لبنان 24

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