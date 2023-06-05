جنبلاط "عمل ريتويت": اقرأوا التغريدة التي اعجبته

قام الوزير السابق وليد جنبلاط باعادة نشر تغريدة لأحد الناشطين على صفحته على"تويتر"، وتوجّه فيها الناشط الى "جمهور القوات الساكتين عن خطاب باسيل"، كما وتحدّث فيها الناشط عن المرشح السابق ميشال معوّض "عايشها اجتماعات ولقاءات.."

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