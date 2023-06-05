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لبنان
بين نصر الله والموفد البطريركي: "لا صلة للبحث"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-06-2023
|
02:15
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قالت مصادر مطلعة "إن اللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والمطران بولس عبد الساتر موفد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كان وديا وصريحا.
وتضيف المصادر "ان اللقاء تناول بشكل رئيسي الاستحقاق الرئاسي، وقد سمع المطران عبد الساتر من السيد نصرالله تأكيدا بأن حزب الله مصر ومستمر بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
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وترى المصادر "ان بكركي ستستمر بلقاءاتها، وتحديدا مع "المكوّن الشيعي" خلال المرحلة المقبلة من اجل العودة والتواصل مع باريس حول النتيجة التي وصلت اليها المشاورات".
المصدر: لبنان 24
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