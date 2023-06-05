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لبنان

لبنان حاضر على ملاعب باريس سان جيرمان.. ومستقبل واعد للطفل راين (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2023 | 02:30
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انطلقت يوم السبت الماضي مباريات بطولة PSG Academy World Cup على ملعب Parc Des Princes في باريس. 
هذه البطولة التي تضم في صفوفها اكثر من 500 لاعب من 18 دولة، مخصصة عادة للفئات العمرية تحت 15 و13و 11 سنة للذكور والإناث. 
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الا ان هده البطولة تحمل هذا العام في طياتها مفاجأة لبنانية من نوع آخر، حيث يشارك فيها اللبناني راين أبي نجم (7 سنوات) كأصغر لاعب في البطولة مع فريق أكاديمية باريس سان جرمان في الكويت.  
راين الذي تم اختياره من بين عدد من طلاب الأكاديمية منذ أكثر من 3 أشهر، مولع بكرة القدم، وهو يمارس هذه اللعبة منذ سن الثالثة وبشكل يومي ما دفع العديد من المدربين الى توقّع ان يكون لهذا الاسم مستقبل واعد في عالم كرة القدم. 
اذا، من المؤكد أن مستقبل الطفل راين سيكون لامعاً في كرة القدم، وسيثبت اللبناني مرة جديدة انه قادر على الوصول الى اعلى المراكز اذا ما اعطيت له الفرصة، وسمح له بتحقيق أحلامه، ولكن للاسف دائماً خارج حدود الوطن. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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