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لبنان

بعد الهزة الأرضية في زحلة.. هذا ما أعلنه وزير البيئة

Lebanon 24
05-06-2023 | 03:00
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 غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على "تويتر": "متابعة لما حصل في منطقة زحلة من رصد لهزة ارضية بعد ظهر السبت الماضي، وفي تحليل للداتا المسجلة من قبل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، تظهر البيانات رصد لإشارات غير منطقية عبر السنوات والتي تبين، بعد تحليلها، تمركزها وتوقيتها في فترات محددة بخاصة بعد الظهر. وفي تحليل دقيق لما رصد من قبل المركز في منطقة زحلة وضهر البيدر بين الـ ٢٠٠٤ والـ ٢٠٢١ والتي قام بها الاخصائي عبد الحاج شحادة واودعني اياها، تظهر بوضوح هذه الإشارات التي ترصدها اجهزة قياس الزلزال وتمركزها بين الساعتين ٢ و٤ بعد الظهر. كل هذه المعطيات ارسلت للاجهزة العسكرية والامنية والقضائية.
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