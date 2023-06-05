Advertisement

لبنان

البزري: لا نريد معركة بين مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي وآخر من الأكثرية المسيحية

Lebanon 24
05-06-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1074310-638215575616044639.jpg
Doc-P-1074310-638215575616044639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النّائب عبدالرحمن البزري في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ "الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال  اللبنانيين وطموحاتهم".

وشرح  موقفه من الترشيحات، لافتا إلى أنه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد و نوابا تغييريين ما  زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية".
Advertisement

ورأى أنه "للخروج من هذه الدوامة هناك خيارات متعددة منها الذهاب إلى الانتخابات وليفز من يفز أو ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين.   وسأل: "إذا لم يكن لدى أحد من المرشحين 65 صوتاً فهل ستكون هناك جلسات متتالية للإتيان برئيس أو ستكون فرصة لإيجاد اسم آخر؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-06-05
06:12 | 2023-06-05
06:10 | 2023-06-05
06:07 | 2023-06-05
05:45 | 2023-06-05
05:44 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website