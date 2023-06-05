البزري: لا نريد معركة بين مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي وآخر من الأكثرية المسيحية

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اعتبر النّائب عبدالرحمن البزري في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ "الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال اللبنانيين وطموحاتهم".وشرح موقفه من الترشيحات، لافتا إلى أنه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد و نوابا تغييريين ما زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية".ورأى أنه "للخروج من هذه الدوامة هناك خيارات متعددة منها الذهاب إلى الانتخابات وليفز من يفز أو ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين. وسأل: "إذا لم يكن لدى أحد من المرشحين 65 صوتاً فهل ستكون هناك جلسات متتالية للإتيان برئيس أو ستكون فرصة لإيجاد اسم آخر؟".