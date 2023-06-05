العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق أمام مصرف لبنان بطرابلس.. وهذا ما يُطالبون به

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قطع عدد من العسكريين المتقاعدين الطريق امام مصرف لبنان بطرابلس وأشعلوا الإطارات أمام الباب الرئيسي وذلك للمطالبة بالنظر برواتبهم وصرفها على اساس منصة صيرفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأعلن المعتصمون ان التحرك اليوم هو صرخة حق بوجه الذل والتجويع وان هدفهم المطالبة بكرامة العسكري.وشدد المشاركون على ضرورة تثبيت معاشات العسكريين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.