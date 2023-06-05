موقفٌ "قواتي" لافت تجاه "حزب الله".. ماذا قال أحد النواب؟

تركَ اللقاء الذي عُقد قبل يومين بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مع رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر موفداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، جملةً من التساؤلات لدى بعض الأوساط السياسية المُعارضة وتحديداً عمّا إذا كان التواصل بين الحزب والبطريركية المارونية سيتعزّز لاحقاً وسيؤثر على مسار الإستحقاق الرئاسي.

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على صعيد "القوات اللبنانية"، يبدو الموقفُ من لقاء نصرالله - عبد الساتر لافتاً، إذ كان هناك ترحيبٌ بتلك الخطوة التي حصلت، باعتبار أنّ البطريرك الراعي يُصرُّ دائماً على الحوار بين مختلف الأفرقاء والتوافق على إنتخاب رئيسٍ للجمهورية.

في هذا الإطار، تقولُ عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائبة غادة أيّوب لـ"لبنان24" إنّ الراعي كان واضحاً في كلامه الأخير حينما أكّد أنه ما من جهةٍ تُملي عليه مواقفه وفي الوقت نفسه لديه انفتاحٌ على الجميع، وأضافت: "مبادرة البطريركية للتواصل مع مختلف الأفرقاء كانت حاضرة أصلاً حتى قبل ذهاب الراعي إلى الفاتيكان وباريس، وكان البطريرك يُشدد دائماً على وجوب التلاقي".

ورأت أيوب إنّ "التلاقي الذي أنجزته المعارضة على صعيد مُرشح لرئاسة الجمهورية، يعُدّ إنجازاً ترحب به البطريركية المارونية من أجل الوصول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي"، مشيرة إلى أنّ "إسم أزعور لا يُشكل تحدياً لأحد وفق كل المعطيات القائمة، كما أنه لا يؤدي إلى تشكُّل إصطفاف لقوى 14 آذار مقابل قوى الـ8 من آذار لاسيما بعد إتفاق المعارضة مع تكتل لبنان القوي".

واعتبرت أيوب أنّ "المبادرة نحو حزب الله ضرورية في هذه المرحلة للبحث في جديّة الذهاب إلى مجلس النواب وفتح أبوابه"، وأضافت: "كان تصريح الرئيس نبيه بري اليوم لافتاً ويدل على أن هناك تغيرات حصلت، إذ أعلن توجهه للدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس قريباً. كل ذلك يدلّ على إشارات عديدة ومن الممكن أن يترافق ذلك مع تبدل في موقف حزب الله".

وفي سياق حديثها، أكّدت أيوب إنّ البطريركية المارونية لم تُمارس يوماً أي ضغطٍ على أي طرف، بل على العكس كانت دعوتها للتلاقي مستمرة وقائمة، وقالت: "للإشارة أيضاً، فإن ترشيح أزعور لم يأتِ بإيعاز من البطريركية التي كانت لديها لائحة أسماء بشخصيات توافقية، والإلتقاء الذي حصل بين القوى المسيحية كان الإنجاز الأساس اليوم بعدما كان يُعاب عليها عدم الإجتماع في سبيل إنجاز الإستحقاق".