Advertisement

لبنان

موقفٌ "قواتي" لافت تجاه "حزب الله".. ماذا قال أحد النواب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-06-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1074316-638215583870673684.jpg
Doc-P-1074316-638215583870673684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تركَ اللقاء الذي عُقد قبل يومين بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مع رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر موفداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، جملةً من التساؤلات لدى بعض الأوساط السياسية المُعارضة وتحديداً عمّا إذا كان التواصل بين الحزب والبطريركية المارونية سيتعزّز لاحقاً وسيؤثر على مسار الإستحقاق الرئاسي.
Advertisement
 
على صعيد "القوات اللبنانية"، يبدو الموقفُ من لقاء نصرالله - عبد الساتر لافتاً، إذ كان هناك ترحيبٌ بتلك الخطوة التي حصلت، باعتبار أنّ البطريرك الراعي يُصرُّ دائماً على الحوار بين مختلف الأفرقاء والتوافق على إنتخاب رئيسٍ للجمهورية. 
في هذا الإطار، تقولُ عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائبة غادة أيّوب لـ"لبنان24" إنّ الراعي كان واضحاً في كلامه الأخير حينما أكّد أنه ما من جهةٍ تُملي عليه مواقفه وفي الوقت نفسه لديه انفتاحٌ على الجميع، وأضافت: "مبادرة البطريركية للتواصل مع مختلف الأفرقاء كانت حاضرة أصلاً حتى قبل ذهاب الراعي إلى الفاتيكان وباريس، وكان البطريرك يُشدد دائماً على وجوب التلاقي".
 
ورأت أيوب إنّ "التلاقي الذي أنجزته المعارضة على صعيد مُرشح لرئاسة الجمهورية، يعُدّ إنجازاً ترحب به البطريركية المارونية من أجل الوصول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي"، مشيرة إلى أنّ "إسم أزعور لا يُشكل تحدياً لأحد وفق كل المعطيات القائمة، كما أنه لا يؤدي إلى تشكُّل إصطفاف لقوى 14 آذار مقابل قوى الـ8 من آذار لاسيما بعد إتفاق المعارضة مع تكتل لبنان القوي". 
 
واعتبرت أيوب أنّ "المبادرة نحو حزب الله ضرورية في هذه المرحلة للبحث في جديّة الذهاب إلى مجلس النواب وفتح أبوابه"، وأضافت: "كان تصريح الرئيس نبيه بري اليوم لافتاً ويدل على أن هناك تغيرات حصلت، إذ أعلن توجهه للدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس قريباً. كل ذلك يدلّ على إشارات عديدة ومن الممكن أن يترافق ذلك مع تبدل في موقف حزب الله".
 
وفي سياق حديثها، أكّدت أيوب إنّ البطريركية المارونية لم تُمارس يوماً أي ضغطٍ على أي طرف، بل على العكس كانت دعوتها للتلاقي مستمرة وقائمة، وقالت: "للإشارة أيضاً، فإن ترشيح أزعور لم يأتِ بإيعاز من البطريركية التي كانت لديها لائحة أسماء بشخصيات توافقية، والإلتقاء الذي حصل بين القوى المسيحية كان الإنجاز الأساس اليوم بعدما كان يُعاب عليها عدم الإجتماع في سبيل إنجاز الإستحقاق". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-06-05
06:12 | 2023-06-05
06:10 | 2023-06-05
06:07 | 2023-06-05
05:45 | 2023-06-05
05:44 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website