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لبنان

هل سيُعارض "حزب الله" دعوة برّي لجلسة إنتخابية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2023 | 04:15
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توقفت مصادر سياسية مقرّبة من قوى الثامن من آذار عند التبدل الذي حملهُ تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا، اليوم الإثنين، إلى عقد جلسة لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية يوم 14 حزيران الجاري.
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وبحسب المصادر، فإنَّ دعوة بري قد تكونُ جاءت بالتنسيق مع "حزب الله"، مع العلم أنَّ الأخير لم يعلن معارضته عقد جلسة نيابيّة يمكنه أن يتحّكم بنصابها كما حصل سابقاً، وأضافت: "الرئيس بري وانطلاقاً من موقعه كرئيسٍ للبرلمان، لا يمكنه عدم عقد جلسة إنتخابية حتى وإن كان حزب الله لا يريدُ ذلك".

ولفتت المصادر إلى أنَّه طالما كانت قرارات بري مرتبطة بسياقٍ دستوري، فإنَّ الحزب لن يعارضها حتى وإن كانت هناك شبه مغامرة على صعيد ترشيح رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية خلال جلسة الإنتخاب، وتابعت: "هناك من يُراهن على زيادة الضَّغط بين الحزب وبري، لكن هذا الأمر لن يحصل أصلاً لأن هناك توافقٌ على كافة الأوراق".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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