هل سيُعارض "حزب الله" دعوة برّي لجلسة إنتخابية؟

توقفت مصادر سياسية مقرّبة من قوى الثامن من آذار عند التبدل الذي حملهُ تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا، اليوم الإثنين، إلى عقد جلسة لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية يوم 14 حزيران الجاري.

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وبحسب المصادر، فإنَّ دعوة بري قد تكونُ جاءت بالتنسيق مع "حزب الله"، مع العلم أنَّ الأخير لم يعلن معارضته عقد جلسة نيابيّة يمكنه أن يتحّكم بنصابها كما حصل سابقاً، وأضافت: "الرئيس بري وانطلاقاً من موقعه كرئيسٍ للبرلمان، لا يمكنه عدم عقد جلسة إنتخابية حتى وإن كان حزب الله لا يريدُ ذلك".