توقف السنترالات عن العمل.. لا انترنت في هذه المناطق

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن "عطلا طرأ على سنترالي مستيتا وطرابلس - البحصاص بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدماتنا في المنطقتين المذكورتين، وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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