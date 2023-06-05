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لبنان

توقف السنترالات عن العمل.. لا انترنت في هذه المناطق

Lebanon 24
05-06-2023 | 03:59
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن "عطلا طرأ على سنترالي مستيتا  وطرابلس - البحصاص بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدماتنا في المنطقتين المذكورتين، وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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