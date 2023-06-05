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لبنان

رسمياً.. جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية في هذا الموعد

Lebanon 24
05-06-2023 | 04:07
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب في تمام السّاعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 14 حزيران 2023 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.
 
وعمّم المكتب الإعلامي لبري نصّ الدعوة التي تمّ إرسالها إلى جميع النواب، اليوم.
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