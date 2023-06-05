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لبنان

بيان من نقابة المعلمين حول الرواتب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-06-2023 | 04:51
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اعلنت نقابة المعلمين في بيان انه "بعد مراجعات متكررة وتواصل من قبل النقيب نعمه محفوض مع المصرف المركزي، سوف يتم تحويل رواتب المعلمين المتقاعدين اليوم إلى المصارف على أن يتم صرفها بين اليوم وغدا. مع العلم أن هذه الرواتب لا تمكّنهم من التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها منذ عام ٢٠١٩".
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