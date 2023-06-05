Advertisement

لبنان

الحريري يجدد التزامه تعليق عمله السياسي

Lebanon 24
05-06-2023 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1074342-638215633269854517.jpg
Doc-P-1074342-638215633269854517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الرد الاتي:

"دأبت جريدة الاخبار منذ فترة على نشر اخبار تتعلق بالرئيس سعد الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية او مؤسسات دينية. اولا: ان كل ما نشر وآخره اليوم مقال بعنوان "الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي" هو غير صحيح على الاطلاق، من قريب ولا من بعيد ومن نسج خيال من كتب المقال، وهذا الامر في الأساس غير مطروح للنقاش اذ ان ولاية سماحة المفتي تنتهي بعد ما يقارب السنتين.
Advertisement

ثانيا: كان التوجه الدائم للرئيس سعد الحريري عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات او المؤسسات والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها واهدافها.

ثالثا: ان الرئيس سعد الحريري ملتزم قراره تعليق عمله السياسي وكل موجبات هذا القرار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-06-05
06:12 | 2023-06-05
06:10 | 2023-06-05
06:07 | 2023-06-05
05:45 | 2023-06-05
05:44 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website