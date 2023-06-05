الحريري يجدد التزامه تعليق عمله السياسي

Advertisement

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الرد الاتي:"دأبت جريدة الاخبار منذ فترة على نشر اخبار تتعلق بالرئيس سعد الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية او مؤسسات دينية. اولا: ان كل ما نشر وآخره اليوم مقال بعنوان "الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي" هو غير صحيح على الاطلاق، من قريب ولا من بعيد ومن نسج خيال من كتب المقال، وهذا الامر في الأساس غير مطروح للنقاش اذ ان ولاية سماحة المفتي تنتهي بعد ما يقارب السنتين.ثانيا: كان التوجه الدائم للرئيس سعد الحريري عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات او المؤسسات والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها واهدافها.ثالثا: ان الرئيس سعد الحريري ملتزم قراره تعليق عمله السياسي وكل موجبات هذا القرار".