الخميس بعد الظهر أمام مصرف لبنان.. اليكم ما سيحصل

صدر عن اللقاء التشاوري النقابي الشعبي البيان التالي:

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تنفيذاً لمقررات إجتماع اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني وفي ظل التطورات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والاستشفاء والكهرباء والتعليم وغيرها، وانعدام الخدمات العامة للدولة .يدعوكم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) إلى الإعتصام الذي دعا إليه اللقاء التشاوري النقابي الشعبي أمام المصرف المركزي وذلك نهار الخميس الموافق في 8/6/2023 الساعة الخامسة ( 5 ) بعد الظهر.