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لبنان

الخميس بعد الظهر أمام مصرف لبنان.. اليكم ما سيحصل

Lebanon 24
05-06-2023 | 05:15
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صدر عن اللقاء التشاوري النقابي الشعبي البيان التالي:
 
تنفيذاً لمقررات إجتماع اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني وفي ظل التطورات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والاستشفاء والكهرباء والتعليم وغيرها، وانعدام الخدمات العامة للدولة .
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يدعوكم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL  ) إلى الإعتصام الذي دعا إليه اللقاء التشاوري النقابي الشعبي أمام المصرف المركزي وذلك نهار الخميس الموافق في 8/6/2023 الساعة الخامسة ( 5 ) بعد الظهر.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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