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لبنان

لبنان سيتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج ابتداءً من هذا اليوم.. الحرارة تتخطى المعدلات

Lebanon 24
05-06-2023 | 05:45
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتكون الضباب على الجبال.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية  لشهر حزيران حتى يوم الخميس المقبل، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث تلامس ال 34 درجة مع غبار في الأجواء، ومن المتوقع ان تنحسر اعتبارا من يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة  في بيروت.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتكون الضباب على الجبال.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الحرارة على الساحل من 19 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 23 درجة، في الداخل من 14 إلى 28 درجة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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