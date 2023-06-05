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لبنان

بيرم في جنيف للمشاركة في الدورة ١١١ لمؤتمر العمل الدولي

Lebanon 24
05-06-2023 | 05:44
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وصل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الى جنيف، على رأس وفد ضم مستشاره فراس زعيتر ومديرة مكتبه بتول الخنساء، للمشاركة في الدورة ١١١  لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، حيث كان في استقباله سفير لبنان في الأمم المتحدة سليم بدورة وأعضاء البعثة الديبلوماسية.
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وتوجه بيرم مباشرة من المطار الى مقر الأمم المتحدة، للمشاركة في حفل افتتاح المؤتمر الذي تستمر جلساته حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وسيلقي بيرم كلمة لبنان في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر. (الوكالة الوطنية)
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