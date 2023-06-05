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لبنان

تعميمٌ جديد من رئاسة مجلس الوزراء.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 06:10
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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعميماً إلى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة لنظام الإجازة المُسبقة.
 
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