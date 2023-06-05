تعميمٌ جديد من رئاسة مجلس الوزراء.. ماذا فيه؟

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعميماً إلى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة لنظام الإجازة المُسبقة.

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