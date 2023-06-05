Advertisement

لبنان

أبو غزاله: كل ما أقدمه للبنان واجب تجاه بلدي الثاني

Lebanon 24
05-06-2023 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1074373-638215679053749742.jpg
Doc-P-1074373-638215679053749742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن مكتب رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله  أن "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي قرر إطلاق اسم الدكتور أبوغزاله، على مدرسة الغازية الرسمية تكريما لمسيرته الطويلة والمستمرة في مجال التعلّم الرقمي والابتكار، وكذلك في عملية التحول الرقمي في لبنان؛ هذه المسيرة التي يبذل فيها جهوداً حثيثة ليعود لبنان لموقعه كمنارة للعلم والمعرفة والتقدم في العالم العربي".
Advertisement
 
وبحسب بيان ابو غزاله، فإن "المجلس البلدي لبلدة الغازية وافق على اقتراح الوزير بقرار صدر عن المجلس يؤيد فيه تسمية مدرسة "الغازية الرسمية" باسم "مدرسة الدكتور طلال أبوغزاله للابتكار" لتكون نواة لعملية التحول الرقمي والابتكار للمدارس الرسمية في لبنان". وتم اختيار مدرسة الغازية الرسمية في جنوب لبنان تحديداً لما لها من مكانة خاصة في وجدان الدكتور طلال أبوغزاله، الذي وصل إلى بلدة الغازية لاجئاً من فلسطين المحتلة مع أهله عندما كان في العاشرة من عمره، وسكن وتعلّم فيها الى أن تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت".

وعبر الدكتور أبوغزاله عن سعادته لـ " التكريم العظيم من الوزير الحلبي"، مؤكداً ان "كل ما قدمه ويقدمه للبنان ليس فضلاً بل واجباً وطنياً تجاه بلده الثاني وشعبه الطيب المضياف."

وأكد أن "هذا ليس مجرد تكريم، بل وسام يدفعني للعمل أكثر في سبيل تطوير عملية التعليم في لبنان، وتذليل كل الصعوبات من أجل توفير الأدوات التقنية والبرامج التعليمية الرقمية، لجميع الطلاب في المناطق اللبنانية كافة". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:19 | 2023-06-05
08:54 | 2023-06-05
08:36 | 2023-06-05
08:32 | 2023-06-05
08:23 | 2023-06-05
08:20 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website