أبو غزاله: كل ما أقدمه للبنان واجب تجاه بلدي الثاني

أعلن مكتب رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله أن "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي قرر إطلاق اسم الدكتور أبوغزاله، على مدرسة الغازية الرسمية تكريما لمسيرته الطويلة والمستمرة في مجال التعلّم الرقمي والابتكار، وكذلك في عملية التحول الرقمي في لبنان؛ هذه المسيرة التي يبذل فيها جهوداً حثيثة ليعود لبنان لموقعه كمنارة للعلم والمعرفة والتقدم في العالم العربي".

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وبحسب بيان ابو غزاله، فإن "المجلس البلدي لبلدة الغازية وافق على اقتراح الوزير بقرار صدر عن المجلس يؤيد فيه تسمية مدرسة "الغازية الرسمية" باسم "مدرسة الدكتور طلال أبوغزاله للابتكار" لتكون نواة لعملية التحول الرقمي والابتكار للمدارس الرسمية في لبنان". وتم اختيار مدرسة الغازية الرسمية في جنوب لبنان تحديداً لما لها من مكانة خاصة في وجدان الدكتور طلال أبوغزاله، الذي وصل إلى بلدة الغازية لاجئاً من فلسطين المحتلة مع أهله عندما كان في العاشرة من عمره، وسكن وتعلّم فيها الى أن تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت".



وعبر الدكتور أبوغزاله عن سعادته لـ " التكريم العظيم من الوزير الحلبي"، مؤكداً ان "كل ما قدمه ويقدمه للبنان ليس فضلاً بل واجباً وطنياً تجاه بلده الثاني وشعبه الطيب المضياف."



وأكد أن "هذا ليس مجرد تكريم، بل وسام يدفعني للعمل أكثر في سبيل تطوير عملية التعليم في لبنان، وتذليل كل الصعوبات من أجل توفير الأدوات التقنية والبرامج التعليمية الرقمية، لجميع الطلاب في المناطق اللبنانية كافة". (الوكالة الوطنية)