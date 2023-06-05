شقير بحث ورئيس غرفة لندن في سبل تطوير العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون

أجرى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير محادثات عبر تقنية الـZOOM، مع رئيس غرفة صناعة وتجارة لندن ريتشارد بورج، بمشاركة سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى.

وتم البحث خلال اللقاء الاكتروني في سبل تطوير العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون والتواصل بين رجال الأعمال في البلدين.



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وأكد شقير "إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي"، مشيرا الى "ان علاقاتنا الإقتصادية الثنائية بوضعها الحالي لا ترقى لطموحاتنا، لذلك نرى ضرورة العمل والتركيز في الفترة المقبلة على الدفع قدما لتحسين مناخ وظروف التعاون الإقتصادي"، مؤكدا "إهتمام القطاع الخاص اللبناني بالتواصل مع الشركات البريطانية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وزيارة التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري".



وأوضح شقير "ان لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز ولديه كفاءات وطاقات بشرية هائلة، وهذا يساعد في ان يكون لبنان مركزا للشركات البريطانية التي ترغب بالتوسع باتجاه دول المنطقة"، مشيرا الى "ان لبنان على الرغم من الأزمة الإقتصادية لا يزال يختزن الكثير من المقومات الإقتصادية والفرص الواعدة، كما نطمح لأن يكون لبنان مقصدا سياحيا للبريطانيين، خصوصا انه يتمتع بكل أنواع السياحة والنشاطات السياحية".



واقترح شقير توقيع إتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة لندن، كما وجه دعوة لرئيس غرفة لندن لزيارة لبنان لإستكمال المباحثات.





من جهته، أبدى بورج إهتماما كبيرا بتطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وطلب من شقير تزويده بكل النشاطات الإقتصادية المقبلة التي ستنظم في لبنان للعمل على مشاركة القطاع الخاص اللبريطاني فيها. كما طلب إعطاءه معلومات عن الفرص ومجالات الإستثمار في لبنان.

ووجه بورج دعوة الى شقير لزيارة لندن مع وفد إقتصادي من أجل إجراء مباحثات مباشرة حول سبل تطوير العلاقات الإقتصادية وزياة التعاون بين الشركات البريطانية واللبنانية.



وفي نهاية اللقاء، تم الإتفاق على التحضير لتوقيع إتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة لندن على أن يكون من ضمنها إنشاء مجلس رجال أعمال لبناني بريطاني".