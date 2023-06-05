عُيِّن الزميل علي حمدان، رئيساً لمجلس إدارة قناة الـ"NBN"، وذلك بعد إعلان الرئيس السّابق للمجلس قاسم سويد، إستقالتهُ من القناة بعد 27 عاماً من العمل فيها، لأسبابٍ خاصة وعائلية.

وجاء الإعلان عن إستقالة سويد في بيانٍ مفاجئ أصدرته الـ"NBN"، صباح اليوم الإثنين، وجاء فيه: "بسبب انتهاء ولاية مجلس الإدارة في قناة الـNBN والتمهيد لانتخاب مجلس إدارة جديد ومنعاً لأي تأويل، أعلن رئيس مجلس الإدارة قاسم سويد استقالته من الشركة بعد 27 سنة في العمل لأسباب خاصة وعائلية. وتمنى سويد كل التوفيق والنجاح للقناة ولمجلس الإدارة الجديد وجميع الموظفين الذين عمل معهم لسنوات طوال".