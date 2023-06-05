سقوط قتيل.. هذا ما حصل بين أفراد من الأمن وأخطر العصابات في منطقة الشويفات

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.بتاريخ 3-6-2023، وبعد عملية رصد وتعقّب لمدة شهر، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان/وحدة الشرطة القضائية بعملية احترافية في منطقة صحراء الشويفات – شارع المدارس أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص بالجرم المشهود اثناء ترويجهم وتوزيعهم المخدّرات: وهم كل من:ر. م. (مواليد عام 1974، لبناني)م. م. (مواليد عام 1967، لبناني)م. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)ب. م. (مواليد عام 1980، لبناني)م. م. (مواليد عام 2006، سوري) حسب أقوالهج. س. (مواليد عام 1998، فلسطيني)ن. خ. (مواليد عام 1995، فلسطيني)واثناء عملية التوقيف أقدم مشتبه فيه ويدعى (ه.) من الجنسية السورية مجهول باقي الهوية على إطلاق النار باتجاه العناصر مما اضطرهم للرد بالمثل فأصيب الأخير وتوفي، كذلك أصيب (ج. س.) ونقل إلى المستشفى للمعالجة.