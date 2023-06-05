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لبنان

سقوط قتيل.. هذا ما حصل بين أفراد من الأمن وأخطر العصابات في منطقة الشويفات

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:23
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.
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بتاريخ 3-6-2023، وبعد عملية رصد وتعقّب لمدة شهر، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان/وحدة الشرطة القضائية بعملية احترافية في منطقة صحراء الشويفات – شارع المدارس أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص بالجرم المشهود اثناء ترويجهم وتوزيعهم المخدّرات: وهم كل من:

ر. م. (مواليد عام 1974، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1967، لبناني)
م. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)
ب. م. (مواليد عام 1980، لبناني)
م. م. (مواليد عام 2006، سوري) حسب أقواله
ج. س. (مواليد عام 1998، فلسطيني)
ن. خ. (مواليد عام 1995، فلسطيني)
واثناء عملية التوقيف أقدم مشتبه فيه ويدعى (ه.) من الجنسية السورية مجهول باقي الهوية على إطلاق النار باتجاه العناصر مما اضطرهم للرد بالمثل فأصيب الأخير وتوفي، كذلك أصيب (ج. س.) ونقل إلى المستشفى للمعالجة. 
 
 
بتفتيشهم تم ضبط حقائب تحتوي على كميات كبيرة من المخدّرات عبارة عن /1,153/ مظروفًا بداخلها مواد مخدّرة من أنواع مختلفة، مبلغ مالي كبير وهواتف خلوية والمسدس الذي أطلق منه النار على عناصر الدورية، /3/ دراجات آلية وسيارة تستخدم في عمليات توزيع وترويج المخدرات.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

وقد لاقت هذه العملية أصداءاً إيجابية وارتياحًا لدى سكان المحلة كون هذه العصابة كانت تروّع المواطنين وتروّج المخدّرات لطلاب المدارس الموجودة في المنطقة.
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