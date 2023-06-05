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لبنان

اعتصام للعسكريين المتقاعدين امام مصرف لبنان في طرابلس

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:20
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نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين اعتصاما امام مصرف لبنان في طرابلس، وقطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات أمام الباب الرئيسي، للمطالبة بصرف رواتبهم بما يحفظ كرامتهم.
 
 
وأعلنوا ان التحرك اليوم هو "صرخة حق في وجه الذل والتجويع"، وان هدفهم "المطالبة بحقوق العسكري".

وشددوا على ضرورة تثبيت رواتب العسكريين على سعر محدد في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

واشار العميد المتقاعد بسام الايوبي الى "ان المتقاعدين يعتبرون أن هناك توجها مخفيا يتهدد المؤسسات الأمنية والعسكرية بوجودها ومصيرها"، محذرا من "مغبة التمادي في مثل هذه التوجيهات"، مؤكدا "مواجهتها بكل ما هو متوفر من أداء وحراك".
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