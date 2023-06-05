إخبار من النائب أبو الحسن بشأن التفجيرات في كسارات التويتة

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كتبَ أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "تقدّمت اليوم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة الأستاذ نشأت الحسنية حول ما أُثير عن تفجيرات في كسارات التويتة، هذا الإخبار برسم المدّعي العام البيئي أيضاً".وأضاف: "أما أنتم يا عصابة التلفيق والإفتراء سنترك أمركم للقضاء ليفصِل في القضيّة، وإن غداً لناظره قريب!".