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لبنان

بضاعة غير مرخصة.. هذا ما ضبطه الجيش في طرابلس

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:36
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داهمت دورية من الجيش والمخابرات، محلا لبيع اسلحة الصيد ولوازمها في طرابلس، بالقرب من اشارة عزمي، وتم ضبط بضاعة غير مرخصة، وسلمت لاحقاً الى الجهات المعنية بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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