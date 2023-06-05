بضاعة غير مرخصة.. هذا ما ضبطه الجيش في طرابلس

داهمت دورية من الجيش والمخابرات، محلا لبيع اسلحة الصيد ولوازمها في طرابلس، بالقرب من اشارة عزمي، وتم ضبط بضاعة غير مرخصة، وسلمت لاحقاً الى الجهات المعنية بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

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