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لبنان

أرسلان عرض ووفد من المؤتمر الدائم للفدرالية المستجدات الراهنة

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:54
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 إستقبل رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، وفدا من المؤتمر الدائم للفدرالية ضم الامين العام الدكتور الفرد رياشي، المنسقة العامة المهندسة رشا عيتاني والدكتور كميل الفرد شمعون، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب محمد المهتار ومدير الإعلام جاد حيدر. 
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وتم في خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة. واطلع أرسلان من الوفد على التحضيرات القائمة للمنتدى الدولي الذي ينظمه بعنوان: "طريق السلام (1) - نحو شرق أوسط ديمقراطي".
 
 
وأكد المجتمعون "ضرورة إيجاد صيغة جديدة لنظام الحكم في لبنان بعد أن باتت الصيغة والنظام الحالي في حكم الميت، إذ لا حل إلا بنظام متطور وبعيد عن التمييز العنصري والتفرقة والزبائنية والديكتاتوريات المقنعة القائمة حاليا في لبنان"، وفق بيان "الديموقراطي".
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