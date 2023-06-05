حجازي زار بو صعب.. وهذا ما تم بحثه

زار الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي يوسف حجازي مع وفد قيادي من الحزب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في ساحة النجمة حيث تم استعراض الأوضاع السياسية في لبنان وآخر مستجدات الملف الرئاسي، بما في ذلك الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 من الشهر الحالي.

Advertisement