بعد انخفاضه صباحا.. اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.