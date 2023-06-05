الجميّل وقع عريضة تشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وفداً من اهالي "شهداء شهداء فوج إطفاء بيروت" و"أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت"، متمنين عليه التوقيع على عريضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في تفجير المرفأ.

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وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش، وليم نون، بيتر بوصعب، ايلي بو صعب، جورج حتي، رالف حتي، ريتا حتي وزينة نون .



ووقع الجميّل العريضة، واكد للوفد "وقوف الكتائب الدائم الى جانب اهالي الشهداء في مطلبهم المحق في كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن التفجيروسوقهم الى العدالة". (الوكالة الوطنية)