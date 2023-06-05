نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس

أفادت معلومات للـLBCI انّ مجموعة من النواب المستقلين يتباحثون في ما بينهم لعدم التصويت بورقة بيضاء خوفاً من احتساب اصواتهم لصالح فريق سياسي معين ومن بين الافكار التصويت لإسم ثالث للتمايز عن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد أزعور.

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