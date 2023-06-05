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لبنان

نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس

Lebanon 24
05-06-2023 | 10:20
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أفادت معلومات للـLBCI انّ مجموعة من النواب المستقلين يتباحثون في ما بينهم لعدم التصويت بورقة بيضاء خوفاً من احتساب اصواتهم لصالح فريق سياسي معين ومن بين الافكار التصويت لإسم ثالث للتمايز عن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد أزعور.
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المصدر: lbc
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